Неделя в Башкирии завершится аномальной жарой, грозой и градом

Завтра, 19 июля, по прогнозам синоптиков, по Башкирии и в Уфе ожидается жаркая погода, которую местами иногда «разбавят» кратковременные дожди вместе с грозами. Кое-где также возможен град. Видимость на трассах утром и в сумерках может сократиться до 1 км.