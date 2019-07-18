Неделя в Башкирии завершится аномальной жарой, грозой и градом
18 июля, 18:43ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Ожидается также усиление ветра до 17 метров в секунду.
Завтра, 19 июля, по прогнозам синоптиков, по Башкирии и в Уфе ожидается жаркая погода, которую местами иногда «разбавят» кратковременные дожди вместе с грозами. Кое-где также возможен град. Видимость на трассах утром и в сумерках может сократиться до 1 км.
Башгидромет также не исключает усиление ветра, скорость которого при порывах может достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха днем будет ориентировочно +29… +31°. При этом на юго-востоке региона воздух может прогреться до +35°.
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