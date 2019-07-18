Фото: kremlin.ru
Макрон приедет в Москву на День Победы
18 июля, 20:18Общество
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву на празднование юбилея Победы.
Путин и Макрон пообщались по телефону, пишет RT. Лидеры двух стран определили график предстоящих контактов.
О намерении посетить Москву на торжества по случаю Дня Победы Эммануэль Макрон говорил еще в июне.
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