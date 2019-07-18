Фото: Kremlin.ru
Лукашенко предложил Путину уладить все «спорные вопросы»
18 июля, 19:54Общество
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Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину решить все спорные вопросы в отношениях Москвы и Минска к декабрю.
По его словам, если этого не сделать, то к 20-летию подписания союзного договора говорить будет не о чем, кроме проблем, пишет RT.
Лукашенко предлагает уладить все разногласия и утвердить все в рамках Высшего госсовета.
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