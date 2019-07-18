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Климатолог: в ближайшие пять лет на Россию обрушится аномальная жара
18 июля, 15:58Общество
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Научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский рассказал о риске аномальной жары, которая может установиться в ряде регионов Российской Федерации в ближайшую пятилетку.
В каких субъектах РФ в ближайшие годы будет особенно жарко пока неизвестно. Об этом пишет RNS.
По словам Чернокульского, в 2019 году жара обрушилась на Европу. В некоторых западных странах в текущем году температура воздуха поднималась до 42-44 градусов. Одновременно с этим в России было довольно прохладно.
Происходящее с погодой в РФ и Европе взаимосвязано. Когда определенную территорию накрывает блокирующий антициклон, то в одной его части происходит заток тепла, а в другой — заток холода. В ближайшие пять лет в России подобное точно случится, считает климатолог.
Погода в мире меняется из-за глобального потепления на планете. Современное общество, к сожалению, уделяет данной проблеме недостаточно внимания, посетовал Чернокульский.
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