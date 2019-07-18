Акцизов меньше, ископаемых больше: в Башкирии рассказали, как растут налоги

По данным РБК, рост сбора налогов на добычу полезных ископаемых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20 процентов. 81,5 миллиардов рублей - это практически 42,8 процентов от общего объема всех собираемых налогов в регионе.

На 4 процента по сравнению с первым полугодием 2018-го увеличился сбор налогов на доходы физических лиц - это 25,9 миллиардов рублей. До 4,9 процентов увеличился сбор налогов на совокупный доход - до 4,9 миллиардов.

Снизилось поступление налогов от прибыли организаций - до 31,9 миллиардов. Упал и сбор акцизов - до 16,8 миллиардов, а это вдвое меньше, чем с шестью месяцами прошлого года. В ряду снижений - сумма поступлений налога на добавленную стоимость - она уменьшилась на 21 процент и достигла отметки в 19,6 миллиардов рублей, в то время как имущественные налоги поступили практически в том же объеме — почти 8,6 миллиардов.