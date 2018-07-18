В Удмуртии ФССП бьет рекорды по арестам имущества должников-алиментщиков
Сегодня, 16:13ОбществоЮлия Кононенко
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За полгода судебные приставы в Удмуртии арестовали имущество злостных неплательщиков алиментов на 38,3 миллиона рублей.
Всего исполнители произвели более 500 арестов, сообщает RNS. На алиментщиков в итоге завели 377 уголовных дел, еще 906 должников привлекли к ответственности за неисполнение требований сотрудника ФССП.
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