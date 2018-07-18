В Башкирии приставы требовали вернуть долг в 200 рублей

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А самым крупным долгом физического лица, с которым довелось работать приставам Башкирии, стали 130 тысяч рублей.
Представители Службы судебных приставов озвучили размеры самого большого и самого маленького долгов физлиц, которые были у них в работе в последнее время. Об этом рассказал глава Службы судебных приставов Башкирии Ильнур Махмутов.
Наибольший долг физического лица на сегодня составляет 130 тысяч рублей, а самая маленькая задолженность равняется 200 рублям.
В целом же жители республики задолжали 88 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – это неоплаченные кредиты, 1,2 млрд рублей приходится на услуги ЖКХ.
По официальным данным, с начала 2018 года приставы взыскали 8 млрд рублей. 87 млн рублей из них составляют невыплаченные вовремя зарплаты.
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