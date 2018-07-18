В Башкирии образовали свалку из мусора кладбища

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В селе Краснохолмский Краснокамского района Башкирии в свалку превратилось поле между кладбищем и деревней.
Сюжеты: Фотофакт
Мусор в это место выбрасывают жители села после очистки кладбища. В нескольких местах уже образовались горы мусора. Это несмотря на то, что в селе Краснохолмское налажен процесс центрального вывоза ТБО на специальный полигон.
В одно время карьер за деревней Красный Холм превратили в свалку. По настоянию экологов в настоящее время она завалена землей.
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