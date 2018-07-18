Уфимского застройщика оштрафовали за нарушение закона у Дома Тихониных

ООО «СтроиТЭК» занимается застройкой квартала, ограниченного улицами Султанова, Чернышевского, Гафури и Свердлова в Ленинском районе Уфы, сообщает Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

Установлено, что ООО «СтроиТЭК» по периметру здания объекта культурного наследия монтировало ограждение из профнастила, препятствующее визуальному восприятию памятника архитектуры и ограничивающее доступ к нему. Кроме того, силами ООО «СтроиТЭК» в границах территории объекта культурного наследия были проведены незаконные земляные работы (рытье котлована размером 2*3 м, глубиной 2,5-3 м). Данные действия юридического лица были расценены судом в качестве грубых нарушений Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

ООО «СтроиТЭК» судом был признан виновным и ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.