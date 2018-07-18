“Роснано” построила федеральную сеть ПЭТ-центров и успешно вышла из проекта

Как сообщает издание Rostovgazeta.ru, стоимость сделки составила 2,9 млрд рублей. При этом “РОСНАНО” в проект «ПЭТ-Технолоджи» вложила на 700 млн рублей меньше этой суммы, то есть компания вышла из проекта с прибылью. “РОСНАНО” выступала инвестором проекта с момента его образования в 2011 году.

Национальная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» создала в 11 регионах центральной части России диагностические ПЭТ/КТ-центры с передовым оборудованием, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов и установками радиохирургического лечения «кибер-нож». В рамках проекта действуют два производства радиофармпрепаратов (РФП). Инвестиции портфельной компании в развитие сети составили 4,6 млрд руб.

Метод ПЭТ/КТ, который был признан на мировом уровне, дает возможность диагностировать рак на раннем этапе развития и подобрать наиболее подходящее лечение. Сеть «ПЭТ-Технолоджи» - лидер в диагностике среди частных организаций и занимает более 50% российского рынка ПЭТ/КТ диагностики. С момента открытия первого центра четыре года назад она провела диагностику для 72 тысяч пациентов.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко заявила, что за последние семь лет “РОСНАНО” создала самого крупного частного игрока на российском рынке современной диагностики онкологических заболеваний. По ее словам, центры объединяют в себе производство РФП, систему его логистики и диагностику. Она добавила, что благодаря развитию национальной сети ПЭТ-центров в регионах России начал формироваться рынок услуг высокотехнологичной ядерной медицины.