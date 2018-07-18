Из Москвы Башкирии выделят 667 млн рублей на лекарства

На сайте правительства России опубликован документ, которым из федерального бюджета в распоряжение Башкирии выделяется 667 млн рублей для приобретения лекарств для медицинского применения по рецептам, а также медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.