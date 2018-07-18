Из Москвы Башкирии выделят 667 млн рублей на лекарства

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Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На сайте правительства России опубликован документ, которым из федерального бюджета в распоряжение Башкирии выделяется 667 млн рублей для приобретения лекарств для медицинского применения по рецептам, а также медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.
Данный вопрос обсуждался на очередном заседании. Документ подписан Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
- Общий объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, - говорится в пояснении к документу.
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