Экс-глава московского следственного управления Дрыманов арестован
Сегодня, 16:12ОбществоЮлия Кононенко
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Бывший глава следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов арестован на два месяца. Решение принял Лефортовский суд.
Заседание прошло при закрытых дверях, сообщает RNS. Обвиняемый в коррупции Дрыманов заявил, что не собирается покидать страну, но вину не признал.
Суд решил, что ему лучше будет находиться под арестом.
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