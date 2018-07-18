Бывшему работнику «Башкирская медь» компенсируют полученное профзаболевание

Мужчина работал в компании с 2006 года по 2015 год в качестве водителя БелАЗа на открытых горных работах в карьерах. В период его работы у него выявилась профессиональная болезнь – тугоухость I степени снижения слуха. В течении 37 лет на него его ухо влиял комплекс производственных факторов: общая и локальная вибрация, производственный шум.