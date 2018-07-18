Бывшему работнику «Башкирская медь» компенсируют полученное профзаболевание
Во время работы на открытых работах в карьерах у него появилась тугоухость.
Как сообщает пресс-служба Сибайского городского суда, гражданский иск бывшего работника ООО «Башкирская медь» был удовлетворен. Мужчина получит компенсацию морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием.
Мужчина работал в компании с 2006 года по 2015 год в качестве водителя БелАЗа на открытых горных работах в карьерах. В период его работы у него выявилась профессиональная болезнь – тугоухость I степени снижения слуха. В течении 37 лет на него его ухо влиял комплекс производственных факторов: общая и локальная вибрация, производственный шум.
Суд удовлетворил требование истца, учитывая степень вины ответчика, а также уровень воздействия вредных производственных факторов при работе у ответчика, степень физических и нравственных страданий истца, размер утраты профессиональной трудоспособности. С учетом всего этого, компания выплатит мужчине 220 тысяч рублей.