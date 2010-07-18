В Уфе появятся новые пункты утилизации ртутносодержащих ламп

Всего одна поврежденная лампочка в закрытом помещении приводит к резкому повышению предельно допустимой концентрации ртути более чем в 160 раз. Токсичный жидкий металл поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт.

Представить масштабы возможных угроз поможет простая арифметика.

В Уфе около 370 тысяч квартир. В каждой квартире в среднем используется восемь лампочек – в сумме около трех миллионов штук. Одна энергосберегающая лампа содержит от двух до семи миллиграммов ртути – в сумме это порядка 15 килограммов смертельно опасного жидкого металла. Если предположить, что из строя будет выходить ежегодно 10 процентов лампочек, то высвобождаться будет около полутора килограммов ртути.

Наученные горьким опытом фенольной эпопеи власти Уфы решили не ждать негативных последствий, а заранее создать дополнительные пункты утилизации ртутносодержащих электроприборов. Такой пункт начнет работу на территории уфимского ЖЭУ-56. Технология утилизации будет основана на измельчении и нагреве ламп до 300 градусов, когда ртуть начинает интенсивно испаряться. С помощью особых растворов и фильтров пары ртути улавливаются и конденсируются. Очищенные от химии стеклянные и пластиковые компоненты вывозятся на городскую свалку – они уже не представляют угрозы для экологии. А ртуть отправляется в специализированную организацию в Краснодаре.

По расчетам специалистов, для централизованного обезвреживания ртутьсодержащих отходов Уфе нужно более 30 миллионов рублей в год. Это расходы на сбор, временное хранение, транспортировку и переработку токсичного мусора.

Зато другой экологический проект – утилизации компьютерной техники, инициированный ГУП «Табигат» уже начал работать и дает прибыль, как переработчикам, так и горожанам, желающим избавится от устаревших электронно-вычислительных машин.