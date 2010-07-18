В Уфе появятся новые пункты утилизации ртутносодержащих ламп
Уже в 2014 году в России полностью прекратится выпуск ламп накаливания. Население вынуждено будет перейти на люминесцентные источники света, содержащие в себе опасные химические элементы, прежде всего, ртуть. Пока мощностей для их переработки в Уфе, как и в целом по стране, явно недостаточно, и большинство ламп после выхода из строя просто выбрасывается в мусорное ведро. При этом речь идет о ртутносодержащих отходах относящихся к первому классу опасности, хранить которые нужно с большой осторожностью, в специальных помещениях.
Всего одна поврежденная лампочка в закрытом помещении приводит к резкому повышению предельно допустимой концентрации ртути более чем в 160 раз. Токсичный жидкий металл поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт.
Представить масштабы возможных угроз поможет простая арифметика.
В Уфе около 370 тысяч квартир. В каждой квартире в среднем используется восемь лампочек – в сумме около трех миллионов штук. Одна энергосберегающая лампа содержит от двух до семи миллиграммов ртути – в сумме это порядка
Наученные горьким опытом фенольной эпопеи власти Уфы решили не ждать негативных последствий, а заранее создать дополнительные пункты утилизации ртутносодержащих электроприборов. Такой пункт начнет работу на территории уфимского ЖЭУ-56. Технология утилизации будет основана на измельчении и нагреве ламп до 300 градусов, когда ртуть начинает интенсивно испаряться. С помощью особых растворов и фильтров пары ртути улавливаются и конденсируются. Очищенные от химии стеклянные и пластиковые компоненты вывозятся на городскую свалку – они уже не представляют угрозы для экологии. А ртуть отправляется в специализированную организацию в Краснодаре.
По расчетам специалистов, для централизованного обезвреживания ртутьсодержащих отходов Уфе нужно более 30 миллионов рублей в год. Это расходы на сбор, временное хранение, транспортировку и переработку токсичного мусора.
Зато другой экологический проект – утилизации компьютерной техники, инициированный ГУП «Табигат» уже начал работать и дает прибыль, как переработчикам, так и горожанам, желающим избавится от устаревших электронно-вычислительных машин.
К примеру, цена за монитор, с учетом НДС, составит 590 рублей, системный блок - 100 рублей, принтеры от 250 до 350 рублей, копиры - 300 рублей.
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