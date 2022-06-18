В исторической части Дюртюлей организуют новое общественное пространство

В исторической части Дюртюлей организуют новое общественное пространство
В исторической части Дюртюлей организуют новое общественное пространство
Вчера, 11:55ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Данный объект выбран по результатам рейтингового голосования в 2022 году.

Место отдыха и прогулок в Дюртюлях появится на ул. Мусина, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Планируется, что это будет зеленый сквер в центральной части города — на территории по ул. Чеверева, переулка Риковский, площади им. Ленина до набережной р. Белой, вдоль ул. Красноармейская, ограниченной ул. Революционная и Советская.

— Ежегодно мы благоустраиваем наш город в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня здесь подрядчик начал обустройство асфальтированных пешеходных дорожек с бордюрами. Территория будет максимально озеленена. Зеленым буфером между сквером и проезжей частью вырастут яблони и ели. Вдоль зоны отдыха будут двухрядные группы из кустарников и цветущих многолетников. На всей территории общественного пространства появятся скамейки и освещение. Искренне верю, что в скором времени мы увидим новый облик исторической части города! — отметил глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.

В сквере будет бетонная плитка в зоне отдыха и учтена доступная среда. Особое внимание — зеленым насаждениям: живущие здесь деревья будут сохранены. Также на пространстве предусмотрена установка малых архитектурных форм.

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