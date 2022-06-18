В исторической части Дюртюлей организуют новое общественное пространство

— Ежегодно мы благоустраиваем наш город в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня здесь подрядчик начал обустройство асфальтированных пешеходных дорожек с бордюрами. Территория будет максимально озеленена. Зеленым буфером между сквером и проезжей частью вырастут яблони и ели. Вдоль зоны отдыха будут двухрядные группы из кустарников и цветущих многолетников. На всей территории общественного пространства появятся скамейки и освещение. Искренне верю, что в скором времени мы увидим новый облик исторической части города! — отметил глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.