Стоит отметить, что на затопленные улицы уфимцы жалуются не первый год и не первый раз в этом году. Проблема все еще в устаревших ливневых канализациях, которые строились еще в советское время и не рассчитаны на современные объемы дорожной и жилой инфраструктуры. В 2017 году Ирек Ялалов, занимавший пост мэра Уфы, уже отмечал, что около 9% уличной-дорожной сети города снабжены ливневой канализацией. Только по примерным расчетам требовалось дополнительно около 300 км ливневой канализации, 100 км водоотводов, насосные станции и очистные сооружения; была названа сумма в 20 млрд руб. для финансирования соответствующих работ. Несмотря на показательные выступления в мэрии, ситуация повторяется из года в год.