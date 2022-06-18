Улицы затопило, деревья на машинах — последствия грозы в Уфе

Улицы затопило, деревья на машинах — последствия грозы в Уфе
Улицы затопило, деревья на машинах — последствия грозы в Уфе
Вчера, 11:41ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Накануне вечером в Башкирии разразилась сильная гроза. Без последствий не обошлось.

Вчера вечером, 17 июня, в Уфе прошла сильная гроза. Судя по соцсетям, не все последствия получится устранить быстро.

Так, например, очевидцы пишут о том, что из-за ливня затопило улицу Интернациональную — судя по видео, вода доходит днища машины. Не меньше досталось и посетителям ул. 50 лет СССР, особенно в районе ТЦ «Июнь».

Стоит отметить, что на затопленные улицы уфимцы жалуются не первый год и не первый раз в этом году. Проблема все еще в устаревших ливневых канализациях, которые строились еще в советское время и не рассчитаны на современные объемы дорожной и жилой инфраструктуры. В 2017 году Ирек Ялалов, занимавший пост мэра Уфы, уже отмечал, что около 9% уличной-дорожной сети города снабжены ливневой канализацией. Только по примерным расчетам требовалось дополнительно около 300 км ливневой канализации, 100 км водоотводов, насосные станции и очистные сооружения; была названа сумма в 20 млрд руб. для финансирования соответствующих работ. Несмотря на показательные выступления в мэрии, ситуация повторяется из года в год.

Упавшее дерево на ул. Боткина
Фото:соцсети

Кроме того, некоторые пользователи пишут о деревьях, которые упали на припаркованные машины. В числе прочих дерево свалилось на машину скорой помощи в Черниковке на ул. Кольцевой. Mash Batash уточняет, что никто, к счастью, не пострадал, а на вызов отправили другую бригаду.

Дерево упало на скорую в Черниковке
Фото:Mash Batash

Стоит отметить, что в некоторых районах Башкирии сообщали о выпавшем граде — в Чишминском и Альшеевском районах.

Фото:https://rus.bashgazet.ru/

Напомним, согласно прогнозу Башгидрометцентра с вечера 17 июня в течение суток в республике местами ожидаются гроза, дожди, при грозе сильные порывы ветра до 20 м/с. Также 18 июня прогнозируется град.

МЧС по РБ предупреждает, что при усилении ветра необходимо оставаться в помещениях, детей не оставлять без присмотра. Если гроза застала в автомобиле, не покидайте его, но при этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.

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