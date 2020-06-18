Жители башкирского Ишимбая просят не давить на их психику
Жалоба на нагнетающие громкоговорители была направлена республиканским властям.
По словам женщины, ситуация с громкоговорителей продолжается уже третий месяц. Женщину возмущает, чт с раннего утра и до самого вечера жителей города предупреждают об опасности коронавируса.
По ее словам, люди «уже сходят с ума» от таких сообщений. Женщина считает, что это настоящее нагнетание паники и массового психоза.
– Как можно использовать громкоговоритель, как простое средство массовой информации?! Просьба разобраться и избавить жителей от этого давления на психику людей!, – возмущается Ольга Гарипова на странице главы республики Радия Хабирова.
На жалобу женщины откликнулись в муниципалитете, сообщив, что ее обращение принято в работу, а ответ будет дан немного позднее. Ответчик представился как начальник отдела по информационно-аналитической работе и взаимодействию со СМИ, администрации Ишимбайского района Вадим Альмухаметов.