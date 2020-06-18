В Уфе предупреждают о вое сирен в течение дня
Сегодня, 12:16ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Проверка сирен в столице Башкирии сегодня, 18 июня, будет запланированной.
В Уфе запланирована проверка системы оповещения. Об этом сообщили спасатели, отметив, что включение сирен будет кратковременным.
Сообщается, что сирены включат в период с 10:00 до 16:00 в нескольких районах. Жителей Калининского, Советского, Октябрьского, Демского и Ленинского районов просили не пугаться во время проверки.
Длительность звукового сигнала составит максимум до трех секунд. В случае реально же чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться до пяти минут.
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