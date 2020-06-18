В Уфе предупреждают о вое сирен в течение дня

В Уфе запланирована проверка системы оповещения. Об этом сообщили спасатели, отметив, что включение сирен будет кратковременным.

Сообщается, что сирены включат в период с 10:00 до 16:00 в нескольких районах. Жителей Калининского, Советского, Октябрьского, Демского и Ленинского районов просили не пугаться во время проверки.