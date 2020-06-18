В Санкт-Петербурге поймали уроженца Башкирии, насиловавшего девушек по всей России

В петербургском убойном отделе полиции разыскали серийного маньяка. На след мужчины вывел материал ДНК, который он оставляла на телах своих жертв. Уроженца Салавата 34-летнего Сергея Г. задержали 17 июня. По мнению представителей полиции, в октябре 2016 года на проспекте Космонавтов на лестничной площадке дома он изнасиловал девушку и скрылся.

По информации «Фонтанки», генотип насильника совпадает с ДНК, взятого на двух других аналогичных преступления во Владимире и Самаре. В августе 2016 года он напала в подзеде дома на 17-летнюю, а во Владимире изнасиловал 25-летнюю в 15 метрах от дома.

Сообщается, что мужчина нигде не зарегистрирован с 2015 года, за всю совю жизнь он неоднократно получал протоколы за мелкое хулиганство, а в 2000 году он был помещен в Башкирии в психбольницу за хулиганство, грабеж, разбой и угрозу убийством. В 2017 году его забрали в психбольницу города Исеть Свердловской области, куда за ним и пришла полиция. В полиции просят присмотреться к нему, так как он возможно изнасиловал намного больше девушек.