В Новокузнецке мужчина может отправиться в тюрьму за жестокое обращение с животными
Сегодня, 15:31ОбществоФото: pixabay.com
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В Новокузнецке Кемеровской области местный житель пойдет под суд за жестокое обращение с животными. Он может отправится в тюрьму на пять лет.
Как сообщает газета “Известия”, инцидент произошел в апреле текущего года. Нетрезвый мужчина выбросил кота из окна пятого этажа прямо на глазах у ребенка.
Девочка выбежала из подъезда и отвезла животное к ветеринару. Врач диагностировал у него множественные травмы. Кота было решено усыпить.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в присутствии несовершеннолетнего. Материалы дела переданы в суд. Злоумышленник вину признал.
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