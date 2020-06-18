В Новокузнецке мужчина может отправиться в тюрьму за жестокое обращение с животными

Как сообщает газета “Известия”, инцидент произошел в апреле текущего года. Нетрезвый мужчина выбросил кота из окна пятого этажа прямо на глазах у ребенка.

Девочка выбежала из подъезда и отвезла животное к ветеринару. Врач диагностировал у него множественные травмы. Кота было решено усыпить.