В ХМАО четверо детей были оставлены в закрытой квартире на три дня

Как сообщает muksun.fm, возраст оставленных без присмотра несовершеннолетних - от 7 до 12 лет.

В квартире инспекторы ПДН обнаружили отсутствие продуктов питания и антисанитарные условия. Кроме этого, позднее у детей были найдены паразиты.