В ХМАО четверо детей были оставлены в закрытой квартире на три дня
Сегодня, 14:52ОбществоФото: flickr.com
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В посёлке Белый Яр Сургутского района Югры в закрытой квартире на три дня были оставлены четверо детей.
Как сообщает muksun.fm, возраст оставленных без присмотра несовершеннолетних - от 7 до 12 лет.
В квартире инспекторы ПДН обнаружили отсутствие продуктов питания и антисанитарные условия. Кроме этого, позднее у детей были найдены паразиты.
Через какое-то время нашли мать детей. Она находилась на дачу у знакомых. В её отношении возбудили уголовное дело. О произошедшем уже оповестили органы опеки.
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