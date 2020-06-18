В Башкирии снова выросла стоимость бензина

В Башкирии стоимость бензина выросла на автозарпавках «Лукойла» и «Башнефти». Сообщения о повышении цен поступают от местных жителей.

На заправках «Лукойла» стоимость литра топлива выросла в среднем на 30 копеек. К примеру АИ-92 и АИ-95 Экто теперь стоят 43,72 рублей и 46,83 рублей, на две копейки также подорожала марка АИ-100 Экто до 53,58 рублей.