В Башкирии снизилось количество жалоб на превышение стоимости микрозаймов
Сегодня, 14:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители республики стали меньше жаловаться в Банк России за первые четыре месяца 2020 года.
Башкирский Нацбанк сообщает, что за первые четыре месяца, в период с января по апрель 2020 года сократилось количество жалоб в Банк России. В основном жалобы связаны с превышением стоимости микрозаймов.
Сообщается, что в течение первых четырех месяцев 2019 года было 16 процентов обращений, тогда как в 2020 – три процента.
Кроме того, в период с января по апрель 2020 года снизилось количество жалоб на процесс взыскания долгов по микрозаймам. В прошлом году доля жалоб составляла 50 процентов, а сейчас всего 20. В Башкирии на конец мая зарегистрировано 43 микрофинансовые организации.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей