В Башкирии снизилось количество жалоб на превышение стоимости микрозаймов

Башкирский Нацбанк сообщает, что за первые четыре месяца, в период с января по апрель 2020 года сократилось количество жалоб в Банк России. В основном жалобы связаны с превышением стоимости микрозаймов.

Сообщается, что в течение первых четырех месяцев 2019 года было 16 процентов обращений, тогда как в 2020 – три процента.