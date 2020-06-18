В Башкирии семь больниц закрыты на карантин

В Башкирии на сегодняшний день, 18 июня, некоторые медицинские организации продолжают работать в ограниченном режиме. Карантинные мероприятия введены в семи больницах республики, сообщили в региональном Минздраве.

По информации федерального центра, за сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 60 человек, всего в республики выявлено 4730 человек с опасной инфекцией. Напомним, что вчера, 17 июня, суточное увеличение было слегка меньше – на 59 человек.