В Башкирии предлагают дать право многодетным брать отпуск в любое время

В Госсобрании-Курултае Башкирии планируют внести в Госдуму поправки в статью 262.2 Трудового кодекса РФ, который бы дал право гражданам, у которых трое и более несовершеннолетних детей на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное время.

Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что такая норма уже есть в регионе, с разницей, что она дает право тем, у кого дети до 12 лет, сейчас же планируется наделить этим правом всех, у кого дети до 18 лет.

– Люди нередко вынуждены брать отпуск в неудобное для них время, что лишает детей и родителей возможности совместного отдыха, который является значимым фактором укрепления семейных ценностей. Обозначенная льгота нацелена на поддержку многодетных семей, – отметил он.