Сургутскую школу переоборудовали для лечения пациентов с COVID-19
Сегодня, 14:49ОбществоФото: pixabay.com
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Школу сургутского поселка Кедровый переоборудовали для лечения коронавируса. В ней появится несколько палат для пациентов с данным заболеванием.
Такое решение было принято властями для увеличения коечного фонда в регионе, сообщает muksun.fm 16 июня.
Отмечается, что в школе будет сооружена новая система вентиляции, которая необходима для недопущения распространения коронавируса. Это позволит обезопасить персонал временного медучреждения.
Строители также установили перегородки в коридорах здания и перекрасили стены специальным раствором, который поддается обеззараживанию.
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