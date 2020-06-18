Сургутскую школу переоборудовали для лечения пациентов с COVID-19

Такое решение было принято властями для увеличения коечного фонда в регионе, сообщает muksun.fm 16 июня.

Отмечается, что в школе будет сооружена новая система вентиляции, которая необходима для недопущения распространения коронавируса. Это позволит обезопасить персонал временного медучреждения.