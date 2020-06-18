Роспотребнадзор: половина заразившихся COVID-19 в РФ переносят болезнь бессимптомно
Сегодня, 18:35ОбществоФото: pixabay.com
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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около половины заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов заболевания.
Она подчеркнула, что в некоторые дни статистика показывает до 60% таких пациентов, сообщает infox.ru 17 июня.
Глава ведомства отметила, что обычно показатель составляет примерно 50%. Это говорит об активном выявлении заболевания, добавила она.
По данным на 10 июня показатель был равен 45%. Иммунитет к коронавирусу к этому моменту имели 14% россиян.
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