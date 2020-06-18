Пенсионер из Челябинска с подозрением на пневмонию ждал скорую помощь три дня

О случившемся рассказала дочь 69-летнего пенсионера, сообщает kursdela.biz.

По её словам, отец с матерью живут за городом. 15 июня он почувствовал недомогание и ломоту в теле. Около 19 часов супруга попыталась сбить ему температуру лекарством, однако ничего не вышло.

Тогда дочь решила вызвать скорую помощь на адрес родителей. На это у неё ушло 2,5 часа - номер всё время был занят и на нем включался автоответчик.

К тому моменту, когда дозвониться удалось, температура у пенсионера повысилась до 39,6. Однако скорая так и не приехала. На следующее утро удалось выяснить, что вызов находится в очереди, однако из-за нехватки специалистов и машин придётся ждать.

Дочери заболевшего пришлось звонить в горздрав. В результате скорая приехала только 17 июня в 11 часов.