На Югре женщина на три дня оставила детей одних в квартире без еды

Как сообщает газета “Известия”, детям от семи до 12 лет. Их обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе рабочей проверки.

Дети сообщили, что матери три дня не было дома, при этом в квартире также отсутствовала еда. Квартира находилась в антисанитарных условиях.