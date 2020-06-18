На Югре женщина на три дня оставила детей одних в квартире без еды
Сегодня, 15:33ОбществоФото: flickr.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница на три дня оставила закрытыми в квартире четырех несовершеннолетних детей. Сама она отправилась к друзьям. Против 30-летней женщины начата проверка СК РФ.
Как сообщает газета “Известия”, детям от семи до 12 лет. Их обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе рабочей проверки.
Дети сообщили, что матери три дня не было дома, при этом в квартире также отсутствовала еда. Квартира находилась в антисанитарных условиях.
Несовершеннолетних отправили в больницу, там врачи обнаружили у них паразитов. Позднее полиции удалось разыскать женщину - она оставалась на даче у знакомых.
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