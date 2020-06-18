На улицах Москвы состоялась первая ночная репетиция парада
Сегодня, 15:42ОбществоФото: en.m.wikipedia.org
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В Москве провели первую ночную репетицию парада Победы, который ранее был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает газета “Известия”, в состав пешей колонны вошли более 40 парадных расчетов Министерства обороны РФ. Участие в параде также принимали иностранные военные.
Всего по центральным улицам столицы прошли 234 единицы боевой техники. Среди них также была представлена “Армата” с системой“Кинжал”, два танка Т-80БВМ и Т-90М “Прорыв”, тяжелые огнеметы ТОС-1А и ТОС-2 и пр.
Представители Минобороны России добавили, что шансы заразиться коронавирусом минимальные, так как военнослужащие носят СИЗы, а большая часть из них имеет иммунитет.
Вторая репетиция запланирована на 18 июня, а генеральный «прогон» состоится 20 июня.
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