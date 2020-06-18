Лауреатов Государственных премий РФ объявили 18 июня

Президент страны Владимир Путин издал указ, который подразумевает присуждение в нынешнем году не одной, как обычно, а двух премий в сфере гуманитарной деятельности. Так лауреатами тут стали композитор Давид Тухманов и главврач больницы имени Филатова в Москве Валерий Вечорко. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер».