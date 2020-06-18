Лауреатов Государственных премий РФ объявили 18 июня

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В Российской Федерации в четверг, 18 июня объявили имена лауреатов Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
Президент страны Владимир Путин издал указ, который подразумевает присуждение в нынешнем году не одной, как обычно, а двух премий в сфере гуманитарной деятельности. Так лауреатами тут стали композитор Давид Тухманов и главврач больницы имени Филатова в Москве Валерий Вечорко. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер».
Через месяц автор «Дня Победы» отметит свое 80-летие. Ему премию вручили, можно сказать, планово — к юбилею. Ну, а Валерий Вечорко — это особый лауреат. Медик получил награду за личный вклад в борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Больница имени Филатова была перепрофилирована в ковидный стационар. Госпиталь с 27 марта начал принимать больных китайской коронавирусной инфекций.
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