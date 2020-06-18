Из временного в вечный: как выглядит новый инфекционный COVID-госпиталь изнутри
Фотограф Медиакорсети побывал в красной зоне госпиталя.
25 мая правительство Башкирии отчиталось об успешном окончании строительства нового инфекционного госпиталя в селе Зубово под Уфой.
Тогда чиновники гордо писали о рекордных 55 днях строительства медучреждения, называли и продолжают называть лучшим в стране, не говоря уже о республике.
Напомним, что на его строительство, по разным данным, было выделено в 2 млрд рублей республиканского бюджета. На само строительство было потрачено около 970 млн рублей.
Заказчик объекта - Фонд развития жилищного строительства.
Больница представляет собой одноэтажный комплекс из быстроразводимых модульных конструкций. Здесь 100 боксов круглосуточного пребывания, в которых могут лечиться до 383 пациентов (в режим ЧС до 470), 82 из них обычных лечебных и 18 реанимационных, есть отдельное общежитие для всех сотрудников. Они будут работать вахтовым методом. У всех палат отдельный вход.
Примечательно, что ранее госпиталь называли «временным» - так было еще в начале мае этого года, о чем свидетельствует информация в госСМИ республики.
Однако позже, будто опровергнув собственные же слова, озвученные ранее в ходе правительственных совещаний, глава региона Радий Хабиров уже в начале июня, месяц спустя, назвал его «не временным сооружением», которое призвано работать на годы вперед.
Вице-премьер республики Андрей Назаров ранее сообщал, что клиника станет филиалом Республиканской инфекционной больницы, построенной еще в 1906-1907 годах.
Напомним, что на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в республике уже перевалило за 4500 человек. При этом число умерших с COVID-19, по официальным данным минздрава, составило 18 человек. По данным Росстата - 22 человека. Любые попытки журналистов как-либо прояснить ситуацию со смертностью от опасной инфекции, узнать хоть какие-либо подробности о ситуации заражения, их причинах, новых очагах в минздраве республики не удаются.
Медиакорсеть следит за развитием событий.