Из временного в вечный: как выглядит новый инфекционный COVID-госпиталь изнутри

25 мая правительство Башкирии отчиталось об успешном окончании строительства нового инфекционного госпиталя в селе Зубово под Уфой.

Тогда чиновники гордо писали о рекордных 55 днях строительства медучреждения, называли и продолжают называть лучшим в стране, не говоря уже о республике.

Напомним, что на его строительство, по разным данным, было выделено в 2 млрд рублей республиканского бюджета. На само строительство было потрачено около 970 млн рублей.

Заказчик объекта - Фонд развития жилищного строительства.

Больница представляет собой одноэтажный комплекс из быстроразводимых модульных конструкций. Здесь 100 боксов круглосуточного пребывания, в которых могут лечиться до 383 пациентов (в режим ЧС до 470), 82 из них обычных лечебных и 18 реанимационных, есть отдельное общежитие для всех сотрудников. Они будут работать вахтовым методом. У всех палат отдельный вход.

Радик Галимов - главврач госпиталя и 4-ой инфекционной больницы. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Примечательно, что ранее госпиталь называли «временным» - так было еще в начале мае этого года, о чем свидетельствует информация в госСМИ республики.

Однако позже, будто опровергнув собственные же слова, озвученные ранее в ходе правительственных совещаний, глава региона Радий Хабиров уже в начале июня, месяц спустя, назвал его «не временным сооружением», которое призвано работать на годы вперед.

Схема расположения медучреждения. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

В таком противочумном костюме врачи госпиталя проводят смену до 6 часов в день. Пить, есть, трогать костюм, ходить в туалет в нем нельзя. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Сегодня медперсонал больницы - пока 20 человек, все они работают вахтами. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

У медиков множество ограничений и требований. Как по состоянию здоровья, так и по возрасту. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Каждая машина скорой перед выездом проходит этот бокс. Там ее дезинфицируют внутри и снаружи. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Так выглядит реанимация для тяжелых больных. Пока их здесь нет. И врачи этому рады. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Вице-премьер республики Андрей Назаров ранее сообщал, что клиника станет филиалом Республиканской инфекционной больницы, построенной еще в 1906-1907 годах.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в республике уже перевалило за 4500 человек. При этом число умерших с COVID-19, по официальным данным минздрава, составило 18 человек. По данным Росстата - 22 человека. Любые попытки журналистов как-либо прояснить ситуацию со смертностью от опасной инфекции, узнать хоть какие-либо подробности о ситуации заражения, их причинах, новых очагах в минздраве республики не удаются.