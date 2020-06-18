Глава Минздрава РФ назвал условие отмены коронавирусных ограничений
Сегодня, 17:56ОбществоФото: pixabay.com
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По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения могут быть сняты только после создания лекарства.
Это может произойти не раньше февраля 2021 года, сообщает infox.ru.
Мурашко отметил, что создание эффективного лекарства от коронавируса сможет сделать ситуацию с заболеванием «фармацевтически управляемой».
Глава Минздрава также отметил, что инфекция перестанет распространяться при наличии иммунитета у половины населения страны. Данный показатель должен находиться в пределах 45-60%.
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