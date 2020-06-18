ЕР выступила с инициативой о поддержке внутреннего туризма

Он высказал партийные инициативы, среди которых создание специальных экономических режимов для помощи отраслевым предприятиям, создание практики «лизинговых каникул», а также внедрение потребкооперации, чтобы создать новую инфраструктуру.

Дмитрий Медведев отдельно затронул необходимость поддержки некоммерческих организаций в туристической сфере. По мнению председателя ЕР, они должны получать поддержку из государственных фондов.

По словам Медведева, в список общественно полезных услуг, которые могут оказываться НКО, внесена организация детского отдыха. Он призвал обсудить возможность господдержки этих некоммерческих организаций за счет госфондов.

Председатель партии поставил две задачи - обезопасить россиян от потерь, вызванных пандемией и ее последствиями. До сих пор в сфере внутреннего туризма не была создана организация, которая помогала бы тем, кто лишился денег из-за того, что у туроператора возникли финансовые проблемы, подчеркнул он.

Медведев озвучил вторую задачу: нужно находить баланс между требованиями предпринимателей и возможностями правительства. Руководитель ЕР сообщил, что был в регионах и видел успехи развития туристической индустрии, создавшей в субъектах РФ много рабочих мест. В настоящее время все эти достижения находятся под угрозой. Медведев призвал разработать неординарные и масштабные меры, направленные на поддержку отрасли. В противном случае она может не встать с колен.

По информации сайта «Единой России», важна не только срочная поддержка, но и законодательное регулирование отрасли.

По словам председателя ЕР, законодательство РФ всегда ориентировалось на выездной туризм, отчасти на въездной, однако не на внутренний. К такому положению дел привели слабая инфраструктура и предпочтения россиян, которые хотели отдыхать за границей. После пандемии ситуация существенно изменилась. Медведев выразил уверенность, что «Единая Россия», как правящая партия, должна добиться того, чтобы был переработан Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

По указу главы Республики Башкортостан, секретаря регионального отделения «Единой России» Радия Хабирова, с 29 июня в Башкортостане открываются санатории и дома отдыха. Эти объекты начнут свою деятельность в рамках санитарных требований Роспотребнадзора и Ростуризма. Координатор регионального проекта «Открой республику» партии «Единая Россия», директор по развитию туристической фирмы «Крекс» Рим Суфиянов отметил, что цены на путевки останутся на прежнем уровне.