Башкирия получила 45 млн рублей на пространство в стиле советского модернизма

На реализацию проекта направлен федеральный грант в размере 45 млн рублей, проект стал победителем конкурса по благоустройству городов, благодаря чему и получил деньги.

«К Агидели с самого ее основания не было столько внимания, как сегодня. Практически весь центр к лету 2021 года полностью преобразится. Здесь появятся амфитеатр, инклюзивная детская игровая площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, арт-объекты», – рассказал Хабиров.