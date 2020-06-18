Башкирия получила 45 млн рублей на пространство в стиле советского модернизма
Сегодня, 14:21ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова
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Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост, в котором рассказал, что в Агиделе создадут современное пространство для отдыха и прогулок. Руководитель региона отметил, что проект будет сделан в стиле советского модернизма.
На реализацию проекта направлен федеральный грант в размере 45 млн рублей, проект стал победителем конкурса по благоустройству городов, благодаря чему и получил деньги.
«К Агидели с самого ее основания не было столько внимания, как сегодня. Практически весь центр к лету 2021 года полностью преобразится. Здесь появятся амфитеатр, инклюзивная детская игровая площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, арт-объекты», – рассказал Хабиров.
По его словам, изюминкой парка станет Аллея Первостроителей атомной электростанции, которая так и не была достроена, но именно эта всесоюзная стройка положила начало городу.
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