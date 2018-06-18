В СИПРИ сообщили о сокращении запасов ядерного оружия в мире

В документе сказано, что ядерные страны снижают объемы своего оружия массового уничтожения. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».

Вместе с этим державы имеющие ядерное вооружение занимаются его усовершенствованием. Ядерщики во всем мире создают новые комплексы.

На начало этого года Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Израиль, Пакистан, Индия и Северная Корея в совокупности имели 14 500 ядерных боеголовок.

В минувшем году на планете находилось 15 000 ядерных боеголовок. Из них «оперативными» были примерно 4 000.

В СИПРИ уверены, что снижение объемов ядерного вооружения на планете идет в основном за счет Москвы и Вашингтона. На США и Россию приходится 92% всего ядерного оружия. Одновременно с этим Белый дом и Кремль стараются усовершенствовать свой ядерный потенциал.