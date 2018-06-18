Стало известно, когда в Уфе состоится прощание с Серопом Бабаяном
Он скончался от онкологического заболевания.
Прощание с Серопом Бабаяном состоится 19 июня в 13.00 в Кафедральном соборном храме Рождества Богородицы по адресу: Уфа, ул. Кирова, 102.
Накануне стало известно, что 60-летний предприниматель скончался от онкологического заболевания. В Уфе Сероп Бабаян многим известен как основатель и владелец радиостанций «Шарк», «Роксана» и «Первый канал».
О заболевании Серопа Бабаяна стало известно незадолго до его смерти. В начале мая в соцсетях было опубликовано обращение от имени его близких с просьбой оказать материальную поддержку для его лечения. Требовалось собрать около полутора миллиона рублей на три курса приема дорогостоящих лекарств и портативный аппарат для неинвазивной вентиляции легких.
Справиться с недугом организм Бабаяна не сумел.
Медиакорсеть выражает соболезнования близким и друзьям Серопа Бабаяна.