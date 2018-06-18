Стало известно, когда в Уфе состоится прощание с Серопом Бабаяном

Накануне стало известно, что 60-летний предприниматель скончался от онкологического заболевания. В Уфе Сероп Бабаян многим известен как основатель и владелец радиостанций «Шарк», «Роксана» и «Первый канал».

О заболевании Серопа Бабаяна стало известно незадолго до его смерти. В начале мая в соцсетях было опубликовано обращение от имени его близких с просьбой оказать материальную поддержку для его лечения. Требовалось собрать около полутора миллиона рублей на три курса приема дорогостоящих лекарств и портативный аппарат для неинвазивной вентиляции легких.