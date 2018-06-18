Башкирское отделение Комитета против пыток обжалует решение суда

По словам руководителя регионального отделения евгения Литвинова, юристы подали апелляцию по делу об избиении местного жителя Венера Мардамшина. Напомним, заседание состоялось 4 июня. Тогда суд счел, что непричастность полицейских подтверждается показаниями их родственников и коллег, а также детализацией телефонных переговоров. Суд при этом не признал, что Венер Мардамшин получил серьезные травмы.

Уголовное дело было возвращено в Следственный комитет для возобновления расследования, Ильвир Сагитов был освобожден в зале суда, с Радима Хайруллина была снята подписка о невыезде.