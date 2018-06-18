Башкирское отделение Комитета против пыток обжалует решение суда
Юристы комитета подали апелляцию на решение Нефтекамского городского суда, который оправдал местных полицейских, ранее обвиненных в избиениях мужчины.
По словам руководителя регионального отделения евгения Литвинова, юристы подали апелляцию по делу об избиении местного жителя Венера Мардамшина. Напомним, заседание состоялось 4 июня. Тогда суд счел, что непричастность полицейских подтверждается показаниями их родственников и коллег, а также детализацией телефонных переговоров. Суд при этом не признал, что Венер Мардамшин получил серьезные травмы.
Уголовное дело было возвращено в Следственный комитет для возобновления расследования, Ильвир Сагитов был освобожден в зале суда, с Радима Хайруллина была снята подписка о невыезде.
Напомним, в ноябре 2016 года жителя Нефтекамска Венера Мардамшина насильно увезли в отделение местной полиции, где продержали сутки. Мардамшин утверждает, что полицейские били и пытали его электрошокером, требуя признаться в похищении местного депутата.