Платные полеты в Первушино в Уфе признаны незаконными

Орджоникидзевский районный суд Уфы удовлетворил иск транспортного прокурора республики к «Уфимскому учебно-методическому центру малой авиации», базирующего на аэродроме «Первушино». Коммерческие полеты, которые здесь осуществлялись расценены как пассажирские перевозки и признаны незаконными.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, официального разрешения на такие полеты у центра в Первушно нет. Однако собственник центра Сергей Минигулов с претензиями не согласен. По его словам, в Первушино занимаются исключительно обучением пилотов и авиатуризмом (экскурсиями в радиусе 40 километров), а не пассажирскими перевозками. И претензии прокуратуры он объясняет неправильной трактовкой законодательных норм.

- Мы вообще слово "пассажир" не употребляем, мы говорим "лица, находящиеся на борту", - заявил Минигулов. - Прокуратура заблуждается, потому что она не делит воздушные туризм и коммерческие воздушные перевозки. У нас некоммерческая организация, и все вырученные средства идут на содержание и развитие центра.

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