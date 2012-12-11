Минтруда Башкирии поможет соотечественникам вернутся из-за границы

Минтруда Башкирии намерено помочь вернутся в республику 720 соотечественникам, проживающим сейчас в иностранных государствах. В ведомстве рассчитывают, что это поможет улучшить демографические показатели и ситуацию на рынке труда.

Проект документа, согласно которому будет проведена эта работа, размещен на официальном сайте министерства. Он рассчитан на период с 2017 по 2020 годы. Всего в рамках данной подпрограммы будет потрачено 10 миллионов рублей.

Соотечественникам, которые захотят вернутся в республику, будет оказана помощь в поиске жилья, оформлении документов, а также адаптации в регионе.

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