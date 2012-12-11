Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
Минтруда Башкирии поможет соотечественникам вернутся из-за границы
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
05d5e081c8707726a4c0cf1867f0c9c864
Минтруда Башкирии поможет соотечественникам вернутся из-за границы
Сегодня, 10:07ОбществоФото: Nasha.lv
Читайте
также
Вопросы Путину: Что волнует людей в Башкирии
В Башкирии могут оштрафовать за приготовление шашлыка на дачном участке
Тимербулат Каримов прилетел в Уфу на открытие парка «Россия – Моя История»