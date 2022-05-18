Жительница Башкирии пойдет под суд за ложный донос

Жительница Башкирии пойдет под суд за ложный донос
Жительница Башкирии пойдет под суд за ложный донос
Вчера, 10:44ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Жительница Аскинского района обраилась с заведомо ложным заявлением в полицию, за что теперь отправится под суд по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Башкирии женщина предстанет перед судом по уголовному делу за ложный донос. Все дело в том, что жительница Аскинского района взяла кредит на сумму 296 тысяч рублей, однако в связи с финансовыми трудностями оплачивать его отказалась.

Далее, по информации пресс-службы Прокуратуры Башкирии, женщина инсценировала собственное ограбление и обратилась с соответствующим заявлением в полицию, а в качестве доказательства продемонстрировала порезанную сумку. Однако в процессе доследственной проверки женщина созналась в обмане и из пострадавшей перешла в ряды обвиняемых, но уже по другому уголовному делу — «заведомо ложный донос о совершении преступления».

Ранее мы сообщали, что в Уфе мать-одиночку оштрафовали на 15 тысяч рублей по доносу соседки. Молодая мама стала фигурантом административного дела по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за вывешенного на окне своей квартире листовки с флагом Украины.

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