За апрель Сбербанк привлек на вклады более 500 млрд рублей

За апрель Сбербанк привлек на вклады более 500 млрд рублей
За апрель Сбербанк привлек на вклады более 500 млрд рублей
Вчера, 16:06ОбществоФото: 1MI
Согласно прогнозам, в перспективе клиенты будут продолжать пополнять свои сбережения именно в национальной валюте.

За апрель приток денежных средств на вклады Сбербанка превысил 500 млрд рублей, что перекрыло все оттоки, которые произошли в феврале и марте. При этом в мае приток средств на вклады продолжится. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

Доля рублевых вкладов в Сбербанке сейчас составляет порядка 90%. По прогнозам Кирилла Царева, в перспективе клиенты будут продолжать пополнять свои сбережения именно в национальной валюте.

Также первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что потребительская модель поведения клиентов начала меняться, и сейчас пользователи услуг банка предпочитают сберегать свои деньги и сокращают расходы.

— Мы видим еще один важный тренд. Остатки на карточных счетах наших клиентов растут — это значит, что меняется модель потребления. Сейчас клиенты имеют большую склонность именно к сбережению или к сокращению расходов. По мере стабилизации экономической ситуации количество трат будет расти, — отметил Кирилл Царев.

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