В Уфе презентовали ролик в поддержку первого в регионе хосписа

В Уфе презентовали ролик в поддержку первого в регионе хосписа
В Уфе презентовали ролик в поддержку первого в регионе хосписа
Вчера, 23:32ОбществоФото: Уфимский хоспис/ VK
О создании ролика, в котором отразили национальные особенности того, что важно и ценно для человека, понять особенности развития хосписной помощи в регионе рассказала исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис» Радмила Сурначева

В столице Башкирии продолжается строительство первого в регионе хосписа. Сегодня в сети появился ролик в поддержку проекта.

Сообщается, что первый хоспис в Уфе будет рассчитан на 60 койко-мест, а выездные бригады смогут оказать помощь сотням людей на дому. Решение о строительстве учреждения было принято ещё в 2019 году, а открытие стационара запланировано на 2022 год. Примечательно, что его строительство ведется полностью на благотворительные пожертвования.

«Тема помощи в конце жизни остается очень табуированной в обществе, нам же очень важно донести до жителей республики Башкортостан информацию о хосписе. В первую очередь, для того, чтобы люди с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями — как дети, так и пожилые и их близкие не боялись обращаться к нам, не оставались один на один с болезнью в сложное для них время, — рассказывает Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис».

Отмечается, что появления социального объекта в Башкортостане долгое время добивались общественники, фонды, пациенты с неизлечимыми заболеваниями и их семьи. Осенью 2019 года была создана некоммерческая организация «Уфимский хоспис», в задачи которой входит помощь паллиативным пациентам на дому, контроль строительства, подготовка персонала и волонтерского штаба для будущего стационара. Сейчас под опекой организации находится более 200 семей.

Сделать свой вклад в историю развития хосписного движения может каждый житель Башкирии.

Поддержать Уфимский хоспис можно:

— Отправив SMS на номер 3443 со словом ХАИР и суммой пожертвования. Например: ХАИР 500

— Сделав пожертвование на сайте https://ufahospice.ru

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