В космонавты возьмут всех: в Уфе открылся парк космических приключений

В программе парка — космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания, симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, пять зон виртуальной и смешанной реальности (полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду), управление луноходом и марсоходом, планетарий, отправка голосовых сообщений на Марс, Юпитер и Венеру, знакомства с пришельцами, экскурсия по МКС, прямое общение с космонавтами с орбиты, посещение плазмокомнаты и многое другое.