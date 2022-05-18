Ученый заявил о конкурентоспособности РФ в высокотехнологичных отраслях

Ученый заявил о конкурентоспособности РФ в высокотехнологичных отраслях
Ученый заявил о конкурентоспособности РФ в высокотехнологичных отраслях
Вчера, 23:07ОбществоФото: pxhere.com
Как отметил президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук, Россия сегодня конкурентна в высокотехнологичной сфере. А некоторые отечественные разработки не имеют аналогов.

Выступая на просветительском марафоне общества “Знание”, Ковальчук заявил, что только богатые энергоресурсами страны могут активно развивать цифровизацию. К таким странам он причислил Российскую Федерацию, пишет iz.ru.

Также он рассказал о “природоподобных”технологиях, повторяющих механизмы, успешно работающие в природе. Их можно применять в различных отраслях науки, например, в генетике и освоении атомной энергии.

Наконец, отвечая на вопросы школьников, глава НИЦ заявил, что искусственный интеллект всегда будет уступать думающему человеку.

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