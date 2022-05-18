Рейсы отменены до октября: можно ли будет улететь на юг России из Уфы этим летом

Росавиация продлила ограничения на полеты в города России до 19 мая. Южное направление в России закрыли для самолетов сразу после начала спецоперации России на Украине, запрет продлевали несколько раз. Вместе с этим некоторые авиакомпании сообщили пассажирам, что отменили полеты до конца лета.

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что рейсы в аэропорты юга России могут отменить до конца июня. Так, об этом сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на подписчика, которому данную информацию сообщили в поддержке «Уральских авиалиний». По данным представителя, у авиакомпании имеется распоряжение на отмену полетов на юг страны до 30 июня. Напомним, что ограничение касается полетов в 11 городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Пассажиру авиакомпании S7 в поддержке сообщили, что все рейсы в/из Анапы, Краснодара и Геленджика отменены до 30 октября текущего года. Mkset решил узнать, смогут ли жители Башкирии улететь в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь этим летом и какие авиакомпании будут совершать рейсы в эти города. Так, в авиакомпании S7 журналисту подтвердили, что «по данным направлениям, к сожалению, рейсы отменены до 30 октября». — На данный момент рейсы на лето запланированы только в Сочи, — отметили в авиакомпании. На сайте «Уральских авиалиний» сообщается, что «рейсы в/из аэропорты г. Краснодар, г. Симферополь, г. Анапа, г. Геленджик, г. Ростов-на-Дону, г. Воронеж отменены до 30 июня», пассажирам предлагается переоформить билеты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт- Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву или же совершить вынужденный возврат. Авиакомпании Nordwind Airlines, «Победа» и Azur Air на вопрос в чате поддержке конкретики не дали. В поддержке «Смартавиа» ответили, что из Уфы есть прямые перелеты в Симферополь и Сочи, однако «на данный момент аэропорт Симферополя закрыт до 19.05, дальнейшие вылеты запланированы, в случае любых изменений мы оповещаем пассажиров». В чате авиакомпании «Ютейр» специалист сообщил, что им «неизвестно, как будет дальше». При этом «спрогнозировать изменение времени вылета или отмену какого-либо рейса в определенный день мы не можем», заявили в поддержке. Представитель «Ред вингс» на вопрос, можно ли будет полететь в Анапу, Геленджик или Симферополь в июле, ответил, что «скорее всего, нет», добавив, что сейчас точно ответить на данный вопрос авиакомпания не может.

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