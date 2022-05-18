Предприниматели Забайкальского края станут участниками бизнес-форума в Монголии

Предприниматели Забайкальского края станут участниками бизнес-форума в Монголии
Предприниматели Забайкальского края станут участниками бизнес-форума в Монголии
Вчера, 11:21ОбществоФото: pxhere.com
Предприниматели из Забайкальского края станут участниками форума «Россия - Монголия. Партнерство в новой реальности». Представители бизнеса пообщаются со своими монгольскими партнерами и расскажут им о преимуществах для инвесторов.

Бизнес-форум состоится 27 - 28 мая 2022 года в Улан-Удэ, , пишет zabrab75.ru.

«Сегодня идет разворот на Восток. На выставке будут представлены тематические площадки, - сообщил лидер Республики Бурятия Алексей Цыденов. - Мы должны представить весь спектр нашего потенциала».

Участникам форума предстоит обсудить самые важные и актуальные темы для обеих стран. Предприниматели России и Монголии поговорят о новых реалиях и вызовах для мировой экономики, о перспективных направлениях развития бизнеса в связи с неопределенностью и новых регуляторных мерах поддержки для участников внешнеэкономической деятельности.

Деловая программа форума предусматривает выступления следующих экспертов: маркетолога, основателя издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игоря Манна, специалиста по масштабированию бизнеса, международного бизнес-консультанта, автора 11 книг Бориса Жалило, а также сооснователя монгольского Центра по развитию личности AFA Academy, автора и ведущего телешоу проекта EduMotiva Шаравдоржа Амартувшина.

Предприниматели рассмотрят также вопросы, связанные с инновациями в развитии агропромышленного сектора государств-партнеров. Отдельно на обсуждение вынесли специальные режимы и беспошлинную зону. Среди других тем предстоящего мероприятия – экспорт и импорт стройматериалов и технологий, а также организация совместной подготовки персонала для работы в строительной отрасли.

Форум «Россия - Монголия. Партнерство в новой реальности» будет проходить и очно, и в онлайн-формате. Ожидается, что участниками мероприятия станут не менее 1000 человек. В их числе лидеры российских субъектов, руководители крупных госкорпораций, институтов развития и финансовых структур, а также ведущие предприниматели и промышленники из России. Монголию представят на форуме высшие должностные лица всех уровней, руководство и члены Национальной торгово-промышленной палаты, бизнес-сообщества и руководители крупнейших предприятий и организаций.

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