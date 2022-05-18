Перелёт в Волгоград за 14 миллионов и спам в школьных чатах: Главное за день

Стоимость перелета башкирской делегации в Волгоград превышает 14 миллионов рублей, что на пять миллионов больше стоимости перелёта властей в Дубай. Стоимость рабочих поездок региональных властей серьёзно удивила экономиста Всеволода Спивака, который ранее нашел несостыковку в датах поездки региональных властей в Узбекистан.
К родителям уфимских школьников обратились учителя и соцпедагоги с просьбой проголосовать в конкурсе объектов на благоустройство. По условиям конкурса объект, набравший наибольшее число голосов, будет облагорожен за счет средств из федерального бюджета. Однако уфимцы голосовать не спешат, о чём открыто заявляют региональные власти. Родители школьников и даже детсадовцев рассказали, как педагоги буквально умоляют их проголосовать. Примечательно, что голос просят отдать в пользу конкретных объектов, вероятную причину подобных обращений озвучил политолог.
Сегодня стало известно, что концерт группы БИ-2 в Уфе перенесли на осень. Об этом расскзаали сами участники группы. Примечательно, что ранее музыкантов раскритиковал заместитель главы Курултая Рустем Ахмадинуров. Негодование чиновника вызвал тот факт, что группа отказалась поддержать проведение спецоперации на территории Украины.
Одновременно с этим вчера в Уфе состоялся концерт певца Радика Юльякшина, в рамках которого ему преподнесли неожиданный подарок от заключенных колонии, в которой ранее певец выступил со своей шоу-программой.
МЧС республики предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 19 мая. Согласно данным ведомства, на территории республики завтра ожидаются дожди с градом и сильный ветер. Несмотря на неутешительный прогноз погоды на ближайший месяц, власти республики рассказали о том, где этим летом смогут искупаться жители республики. Список из 137 пляжей публикует Mkset.