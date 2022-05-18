«Объяснений нет»: экс-советник мэра по ЖКХ о возвращении БашРТС переплаты за 2020 год

В декабре 2020 года в Башкирии значительно увеличились платежи за отопление. По данным БашРТС, суммы в среднем выросли на 30%. В компании объяснили этот аномально низкими температурами. После многочисленных жалоб граждан глава Башкирии поручил разобраться в ситуации и сделать перерасчеты. В феврале ресурсники сообщили, что вернут деньги жителям домов, где декабрьские платежи выросли на 42% и более. Суммы пересчитали и весной 2021 года вернули. Однако в мае текущего года БашРТС вновь включили их в платежи за апрель. В компании это объяснили тем, что проведенная проверка подтвердила правильность начислений.