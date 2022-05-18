На ремонт дорог к туристическим объектам в Башкирии выделят свыше 500 миллионов

Власти Башкирии в этом году намерены потратить 503 миллиона рублей на ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам республики. Об этом сообщили сегодня в мэрии Уфы.
Ремонтные работы затронут порядка 24 километров дорожного полотна, расположенных близ 13 объектов туристического интереса. Так, в башкирской столице ремонт коснётся центральных улиц города — Коммунистической и Чернышевского, отдельные участки которых располагаются рядом с различными городскими достопримечательностями.
Также ремонт проведут на двух участках дороги Благовещенск-Павловка и на одном из участков дороги Стерлитамак-Красноусольский. В планах властей также ремонт дороги на подъезде к санаторию «Юматово» Уфимского района республики. В Стерлитамаке ремонтные работы затронут улицы Насыри и Фестивальную, ввиду их расположения близ местных ГДК.
Напомним, ранее стало известно, какую сумму власти республики намерены потратить на охрану правительственных объектов в столице республики. Примечательно, что сотрудники охраны должны будут иметь при себе огнестрельное оружие.
Также ранее житель Уфы показал яму на участке скандальной Комсомольской улицы. По его словам, на в яму на одном из перекрёстков улицы, чей ремонт длится уже более трёх лет, регулярно попадают автомобилисты. Отметим, что ранее местные жители заметили на все той же улице трещину, рассекшую надвое дорожное полотно.